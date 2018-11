Paula Manzanal se convirtió en madre: modelo dio a luz al pequeño Valentino | Instagram | VIDEO

Paula Manzanal dio a luz a su primer hijo este lunes. A través de su cuenta de Instagram , la modelo compartió unas imágenes en las que se aprecia cómo fue su parto y además muestra al pequeño Valentino por primera vez.

Paula Manzanal señaló que tuvo que someterse a una cesárea de urgencia pues su bebé tenía enrollado el cordón umbilical alrededor del cuello.

Afortunadamente todo salió bien y Paula Manzanal ya disfruta de los primeros momentos con Valentino. Así lo hizo saber en el mensaje que le dejó en Instagram.

"Le pedí a Dios que me mande a un hombre que me ame por siempre, entonces él me mandó a mi hijo.

Ps. Fue una cesárea de urgencia por doble vuelta de cordón en su cuellito, por eso mis uñas no estaban preparadas (por si alguien quiere juzgar)", escribió.

De inmediato sus miles de seguidores empezaron a felicitarla por la llegada del bebé y le dedicaron emotivos mensajes de apoyo en esta nueva etapa.

Recordemos que Paula Manzanal se hará cargo sola del pequeño tras el fin de su relación con el modelo Jordan Davies, con quien estuvo a punto de casarse.