¡TERRIBLE! A través de cuenta de Instagram, Paula Manzanal reveló que denunció a la nana de su pequeño hijo y narró todo su testimonio sobre los episodios de robo y maltrato que venía sufriendo su bebé. La modelo incluso publicó fotos de todas las diligencias que afrontó tras su fuerte acusación.

En el mensaje, Paula Manzanal cuenta que la mujer le robó en los más de dos meses que trabajó en su hogar. Además, la modelo indica que su pequeño hijo apareció con moretones en el cuerpo.

"Déjenme contarles una triste historia. Uno deposita la confianza plena en una persona para darle el trabajo más preciado que es el de cuidar a tu hijo, ya que como toda madre emprendedora trabajo 24/7 y después de 2 meses y medio me entero que me roba. Y digo ahora, ¿en quién puede confiar uno? Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que sinvergüenza esta, encima una le da trabajo y le abre las puertas de su casa”, escribió Paula Manzanal en su Instagram.

Paula Manzanal hace fuerte denuncia contra la nana de su hijo

En las fotografías, Paula Manzanal muestra los moretones que tuvo su bebé producto del maltrato que sufrió de la mujer que denunció “Al infierno y a la cárcel se irá”, escribió la modelo.

Además, Paula Manzanal adjunto una foto de las diligencias del médico legista que pasó su pequeño hijo que señalan que presenta moretones “ocasionados por un agente contuso”.

