Paula Manzanal dijo que la modelo Samantha Batallanos busca generar polémica al hablar de ella y aclaró que no son amigas.

Paula, Samantha Batallanos habló de ti en la prensa, diciendo que ya ‘caducaste’ como modelo…

Le respondí en mis historias de Instagram (con un video donde dice: ‘Hay niveles de niveles, aunque a las otras les duele’).

¿Por qué crees que se refiere así de ti?

No sé, ni la conozco. Supongo que tiene que crear polémica ahora que quiere empezar a hacer shows en Perú.

Incluso, hace unos días dijo que ella no era embajadora y que la invitaron a un concierto de Maluma en Ibiza, pero no fue porque no se sentía cómoda con tu presencia.

Ja, ja, ja, yo no la invité. La amiga en común que tenemos se llama Elisa y fui yo la que invitó a Elisa al concierto. Ella me pidió agregarla (a Samantha) y le dije que no. Samantha nunca estuvo en la lista porque la hice yo. Así que no sé de qué invitación habla. Ella no es parte de mi grupo de amigas.

Quizás quería conocer a Maluma…

Suelo rodearme de amigas buenas, humildes y respetuosas. No de chicas que se suben a un avión privado y ya se creen Paris Hilton.

¿Y cómo te está yendo en Barcelona?

Aquí estoy con mi hijo. Estoy enamorada de él y de la vida. Tengo una estética acá y en Lima de microblading. Me va bien.

