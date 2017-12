Paula Manzanal revela que está "solterita" [VIDEO]

La modelo Paula Manzanal contó que no tiene la intención de rehacer su vida sentimental en Perú. Y es que reveló que pronto viajará al extranjero.



“Estoy soltera. Además, en 10 días me voy, aquí (en Perú) no tengo esperanzas porque vivo en Australia”, manifestó Paula Manzanal, quien reconoció que siente un gusto por Erick Sabater.



De otro lado, comentó que está satisfecha con el puntaje que le dieron tras participar en ‘Báilamelo todo’ al lado de Jenko del Río. (L.Gamarra)

Grace Becerra y Paula Manzanal protagonizaron intensa discusión en vivo