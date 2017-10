Paula Manzanal revela su edad en Instagram y sorprende a sus seguidores [VIDEO y FOTOS]

La modelo Paula Manzanal celebró su cumpleaños en Perú junto a sus amigos más cercanos. "Luego de 6 años vuelvo a celebrar mi cumpleaños en casa", escribió la sexy panelista del programa Cuéntamelo Todo.



Paula Manzanal publicó una foto en la que aparece sosteniendo dos números, el 2 y el 4. La modelo le agradece a Dios poder pasar su cumpleaños al lado de su familia y amigos más cercanos. En las fotos que publicó la modelo de su fiesta se observa a los ex chicos realities: Coto Hernández y Erick Sabater.



La publicación de Paula Manzanal en Facebook suma 200 me gusta y en Instagram tiene 24.725 reproducciones. "Agradecer a cada uno de ustedes por sus mensajes de buenos deseos que siempre leo, pero lamentablemente no siempre respondo por cuestión de tiempo", escribió la modelo en Facebook.



Muchos seguidores de Paula Manzanal se sintieron sorprendidos por la edad de la modelo. "Wow, Paula, pensé que cumplías muchos años más", se lee entre los comentarios que recibe la modelo en sus redes sociales.



Paula Manzanal también disfruto de su cumpleaños al lado de su amíguisima, Vanessa López, la esposa de Tomate Barraza. Ambas salen cantando y disfrutando de la reunión en varias fotos y videos que la modelo publicó en sus redes sociales.

Luego de 6 años vuelvo a celebrar mi cumpleaños en casa 🇵🇪 Junto a mi familia y amigos de la niñez. Hoy estoy muy agradecida con Dios por haberme permitido 24 años rodeada de personas maravillosas y de buen corazón! Además, agradecer a uno y cada uno de ustedes por sus mensajes de buenos deseos que siempre leo pero lamentablemente no siempre respondo por cuestión de tiempo😔. Pero decirles que con cada mensaje que me dejan siempre me sacan una sonrisa! Gracias! Gracias y Gracias! Los adoro 😍❤️ THANK YOU FOR ALL YOUR KIND MESSAGES! I appreciate you all 😍 You'll made me feel super special today. Una publicación compartida de Paula Manzanal (@paulamanzz) el 10 de Oct de 2017 a la(s) 1:53 PDT

