Tremendo escándalo ha generado las declaraciones Khalida, la exnovia de la actual pareja de Paula Manzanal, quien ha salido con pruebas en mano a indicar que, aparentemente, el español aún tenía una relación con ella cuando empezó a enamorar a la peruana.

La española salió a mostrar audios en los que el español de nombre Christian sería un interesado en busca de fama pues, en unos audios, cuenta su estrategia para hacerse conocido a costa de Paula Manzanal.

Pero eso no fue todo, Christian fue desenmascarado por su exnovia Khalida quien incluso acusó a Paula Manzanal de ejercer el oficio más antiguo del mundo, en estos polémicos audios mostrados en el programa ‘Amor y fuego’.

Paula Manzanal estaría embarazada de su novio que conoció hace 2 meses (Video: Willax)

PAULA MANZANAL DEFENDIÓ A SU NUEVO AMOR

Sin embargo, aparentemente, Paula Manzanal salió a defender su amor y encaró a Khalida enviándole un correo electrónico donde le confiesa que está ‘esperando un hijo’ y que ya deje de entrometerse en su relación.

“Hola Khalida, no entiendo por qué sigue buscando a Christian? Y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir pedir por favor que respetes mi relación. El y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el mensaje.

