AGOTADA EMOCIONALMENTE. Paula Manzanal fue entrevistada por Magaly Medina para hablar sobre la difusión de videos y conversaciones privadas entre su expareja y Sheyla Rojas. La también influencer indicó que se siente muy decepcionada de la ex figura televisiva.

Paula Manzanal precisa que Sheyla Rojas le negó hasta el final la relación sentimental que sostuvo con su ex pareja. “Yo conozco a este chico hace más de tres años, convivimos un tiempo. Yo se lo presenté”, cuenta la influencer.

“El problema fue cuando él me quiso buscar al yo regresarme, él se contacta con Sheyla, ella me hacía el bajo, era mi cupido, me ayudaba supuestamente. Parece que ahí tuvieron más cercanía”, comenta Paula Manzanal.

Paula Manzanal sobre fin de su amistad con Sheyla Rojas-TROME

Paula Manzanal indica que Vladimir le fue infiel con Sheyla Rojas. “Él es un patán, él no me importa, lo que más me duele es la supuesta amistad con Sheyla. Ella me sigue negando todo”, agrega.

Vladimir es un ciudadano francés que conoció a Paula Manzanal en el 2018. La modelo terminó con él por su trabajo, que según la modelo, rozaría con la ilegalidad. En venganza, el sujeto la agredió física y psicológicamente. Además, difundió grabaciones y conversaciones íntimas con Sheyla Rojas.