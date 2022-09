QUÉ ROCHE. Paula Manzanal disfruta de otro viajecito a Bali, en Indonesia, sin embargo, no la pasó muy bien del todo luego que un pequeño monito la agrediera en lo que sería su hábitat en un zoológico.

El portal de Instarándula capturó el precisó momento en que Paula intentaba acariciar al mono , pero el animal no se dejó y terminó por estirarle el corto polo que llevaba y dándole un manotazo en la frente. Incluso la modelo dejó ver más de la cuenta.

“ Y lo que pasó fue... Ya, pero no me toques ”, fue lo que escribió la ‘chica Tulum’ en su cuenta de Instagram. Cabe precisar que el hecho no pasó a mayores.

TROME | Paula Manzanal fue agredida por mono

¿QUIÉN ES PAULA MANZANAL?

Paula Manzanal es uno de los personajes más controvertidos de la farándula local. La modelo peruana, que era parte de las conocidas ‘Chicas Tulum’, se hizo famosa por sus lujosos viajes alrededor del mundo y sus juergas.

A sus 28 años, Paula Manzanal ha sido vinculada a varios personajes de Chollywood , entre ellos figuras de Combate y Esto es Guerra como Mario Hart, Ignacio Baladán, Antonio Pavón, Benjamín Lukovski, entre otros.