LA ERA DE LAS OPINIONES. Las redes sociales son campos de batalla donde se sostienen arduas peleas. Las celebridades del Internet reciben diariamente críticas, es el caso de Paula Manzal, quien se enfrentó a una seguidora que la calificó de “quita maridos”.

La seguidora de Paula Manzanal, quien en Instagram se identifica como @bendición59, indicó que la modelo se queda sola porque se meten con hombres que tienen esposa e hijos. El comentario que es claramente ofensivo fue respondido por la influencer en su publicación.

“Te equivocas, cariño, para empezar yo no le quitó el dinero a nadie. Tengo manos y pies para trabajar y todo lo que gasto sale de mí”, indicó Paula Manzanal en su respuesta a seguidora en la mencionada red social.

Además, Paula Manzanal indica que se encuentra felizmente casada, es decir regresó con su esposo. “Por otro lado no estoy sola, tengo una familia, un hijo y un marido que me ama infinitamente. Jamás me he metido con un hombre casado , ni lo haría, además de ya estar casada, no tengo ningún interés en arruinar familias porque no me gustaría que me lo hagan a mí”, finaliza.

Paula Manzanal le responde a usuaria que afirma que influencer se quedará sola





Paula Manzanal baila ’Que me deje coja si no next’ y manda mensaje a Sheyla Rojas - TROME