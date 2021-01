INCREÍBLE. Paula Manzanal le contó la razón por la que terminó su relación con Ignacio Baladán a Rodrigo González. En una conversación que sostuvieron vía WhatsApp, la modelo afirma que el integrante de Esto es Guerra se molestó con ella porque dio una entrevista en Amor y Fuego.

Paula Manzanal todavía se encuentra muy sorprendida por la actitud del pastelero. Durante un reportaje que hicieron en el programa de farándula local, Jamila Dahabreh habló sobre la vida sentimental de la modelo.

La modelo apareció por cerca de 30 segundos en la entrevista que le estaban haciendo a Jamila Dahabreh y no habló nada acerca de su relación con Ignacio Baladán, sin embargo, el pastelero aprovechó esta aparición para terminar con la relación.

Así lo cuenta Paula Manzanal, la modelo habló en exclusiva con Rodrigo González y le dijo que se sentía bastante decepcionada por el actuar de Ignacio Baladán, quien le mandó un mensaje para cortar todo vínculo sentimental con ella tras su aparición en el programa Amor y Fuego.

Como se recuerda, fue la misma Paula Manzanal quien hizo publica su separación de Ignacio Baladán a través de una grabación que publicó en su cuenta de Instagram. . “Mi amiga no mintió al decir que estaba en relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, indicó.

Ignacio Baladán termina con Paula Manzanal porque da entrevista a Amor y Fuego