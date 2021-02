Paula Manzanal e Ignacio Baladán habían terminado mal su relación. Sin embargo, esto parece haber quedado en el pasado. La modelo y el uruguayo fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina.

En enero pasado, la modelo e influencer describió al pastelero como “una persona de la que no quiere saber nada”, pero esto parece no haber influenciado estos días cuando fueron ampayados.

Trome - Paula Manzanal e Ignacio Baladán fueron ampayados

En las imágenes se aprecia como en la mañana de este último fin de semana, Paula Manzanal recibió un pedido desde el auto de Ignacio Baladán y, posteriormente, en la tarde del mismo día, el mismo vehículo regresó para llevarse a la modelo.

Cuando la modelo terminó la relación con el uruguayo pidió que ya no hablen sobre ellos: “No me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”.

