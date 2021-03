El uruguayo Ignacio Baladán habría ido a una reunión donde se encontraba Paula Manzanal y el empresario Simón Sánchez Alayo, quien fue vinculado con Sheyla Rojas; sin embargo no lo habrían dejado ingresar a la residencia y tuvo que retirarse, según el programa Magaly TV, La firme. Al respecto la conductora del programa de espectáculos opinó que ‘el chocolatero tuvo que recoger su dignidad del piso, dar media vuelta y largarse a seguir preparando sus pasteles’.

En las imágenes propagadas, se puede apreciar un auto rojo que sería del chico reality afuera de la residencia donde estaban reunidos la rubia y el empresario; sin embargo luego de algunos minutos de espera, el vehículo se retira del lugar.

“Y esta camioneta de quién es, nada menos que de Pancho Rodríguez. En cambio Baladán se quedó fuera, que roche causita. Con razón recogió su dignidad y sacó la vuelta”, manifestaron en la locución del reportaje.

TROME | Vehículo de Ignacio Baladán estuvo afuera de lugar donde se reunieron Paula Manzanal y empresario (Magaly TV)

En declaraciones al conocido programa de TV, Paula Manzanal afirmó ser ‘Pinki Friend’ de Sánchez Alayo. Incluso afirmó que el empresario ‘ya olvidó a la rubia Sheyla Rojas’.

“LE CERRARON LA PUERTA EN LA CARA”

Sobre lo sucedido, la periodista Magaly Medina también se pronunció. “Lo que me ha extrañado es ver llegar el auto de Ignacio Baladán, y lo que es más, no lo dejaron entrar. Le cierran la puerta del garaje en la cara”, manifestó.

“¿Por qué fue para que lo choteen así y no le abran la puerta del garaje? ¿Fue de celoso? ¿Fue porque Paula Manzanal se había ido a reunir con este señor?... Él no estaba invitado, era persona no grata en esa casa.... ¿Para qué irte hasta allá si te vas a quedar en la puerta y luego recoger tu dignidad del piso , dar media vuelta y largarte a seguir haciendo tus pasteles”, finalizó la periodista.

TE PUEDE INTERESAR:

Paula Manzanal suelta tremendo Tik Tok para sus ‘amigas cínicas’ y Sheyla Rojas manda mensaje: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí”

Paula Manzanal perdona a Sheyla Rojas: “La perdono pero no voy a retomar mi amistad con ella”

Paula Manzanal defiende a Sheyla Rojas: “Esto no le quita lo patán a mi ex por subir un video sin autorización”

“Fidelio Cavalli le escribía a Paula Manzanal cuando estaba con Sheyla Rojas”, cuenta Antonio Tafur