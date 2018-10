Paula Manzanal fue internada de emergencia por su embarazo y pide a sus fans que recen por su hijo | VIDEO

Paula Manzanal vive un complicado momento. La modelo fue internada de emergencia en una clínica local después de sufrir contracciones durante su semana 31 de embarazo. Según cuenta en su Instagram, el pequeño Valentino quiere adelantarse.

De acuerdo a Paula Manzanal, los doctores optaron por internarla para monitorearla durante los próximos días. La modelo pidió a sus fans orar por ella y su hijo para que no nazca tan pronto pues, si lo hace, tendrá que permanecer en incubadora.

"Bueno, les cuento que me empezaron las contracciones antes de tiempo. Entonces me toca hospitalizarme unas noches para controlar que este niño no me nazca antes de tiempo", escribió Paula Manzanal en un video.

A través de Instagram, la modelo compartió un video en donde se ve la máquina desde donde ella y su hijo Valentino vienen siendo monitoreados. Paula Manzanal escribió: "Bebecito todavía no" ensu red social.



En los próximos días se conocerá si Paula Manzanal está por convertirse en madre, o si deberá guardar reposo para sus últimas semanas de embarazo. La modelo celebró la llegada de su hijo con un gran baby shower.

Paula Manzanal y el DJ Jordan Davies mantuvieron un breve romance en el extranjero y fruto de su amor nacerá Valentino. Sin embargo, tras enterarse del embarazo de la modelo, el extranjero optó por no hacerse responsable de su hijo.

La exchica reality ha dejado entrever que después de su embarazo podría tomar acciones legales contra Jordan Davies por la pensión de alimentos para su hijo Valentino, pues hasta el momento, el DJ no se ha involucrado con el embarazo.