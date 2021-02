Paula Manzanal se quedó sin amigas. Todo parece indicar que Sheyla Rojas no fue la única en traicionarla pues, según los rumores que le llegaron, su íntima Jamila Dahabreh también se habría besado con su exnovio, el francés Valdimir de Guest.

Paula Manzanal contó en el programa de Magaly Medina que le llegaron rumores de que su exnovio estuvo en una fiesta junto a varios de sus amigos y amigas, hecho que le generó incomodidad.

Magaly Medina le preguntó si Jamila Dahabreh también habría tenido algo con su novio, a lo que Paula Manzanal indicó que no estaba segura y le pidió que salga a aclararlo.

“Eso a mí no me consta, eso es lo que él dice. Jamila me lo ha negado. Me gustaría que ella salga a aclararlo y diga su versión. Yo ya no sé, Magaly”, dijo Paula Manzanal, muy afectada por lo que venía sucediendo.

SHEYLA ROJAS LO NEGÓ TODO

Paula Manzanal reveló también en el programa de Magaly Medina que la rubia le negó que se haya metido con su expareja, Vladimir de Guest, según unos mensajes de WhatsApp que mostró.

En los mensajes que reveló Paula Manzanal, Sheyla Rojas le negaba el haber tenido algún tipo de encuentro con su exnovio pero reconoció que lo recibió en su departamento porque le dijo que ‘no tenía donde quedarse’.

Paula Manzanal encaró a Sheyla Rojas pues las pruebas ya habían salido a la luz, como el video donde se le ve haciendo una videollamada hot con el francés, sin embargo, la rubia lo negó hasta el hartazgo.

