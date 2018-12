Paula Manzanal regresó a la TV. La modelo, después de dar a luz a su pequeño Valentino, fue invitada al programa 'Válgame Dios' para someterse a algunas preguntas. Entre ellas, le consultaron por si iba a demandar a su expareja y padre de su hijo, Jordan Davies.

Ante esto, Paula Manzanal dijo que sí tomaría acciones legales contra el DJ por manutención. La modelo contó que el padre de Jordan Davies y sus hermanos estaban atentos a ella y a su hijo y siempre estaban al pendiente.

Pero eso no fue todo. Paula Manzanal comentó que tras el nacimiento de su hijo, se comunicó con Jordan Davies para darle la noticia. La joven madre indicó que el DJ no creía que el bebé era su hijo por una razón: las fechas no cuadraban.

La modelo indicó que, como su hijo nació un mes antes por tener problemas de salud, Jordan Davies aseguraba que las fechas no cuadraban. Por eso, se rehusaba a creer que el hijo de Paula Manzanal sea suyo.

"Mi hijito nació un mes antes, fue prematuro. Tuvo el cordón umbilical enredado en el cuello con doble nudo y nació de emergencia. Y el muy inteligente ¿sabes qué me dice: 'No, no concuerda las fechas. No puede ser mi hijo porque nació antes de tiempo'", declaró Paula Manzanal.

Eso no es todo. Ahora que el bebé nació, la modelo le pidió a Jordan Davies venir a Perú para hacerse la prueba de ADN si él no cree en su palabra, pero el DJ indicó que solo mandaría el test. Paula Manzanal no aceptará esta propuesta, pues duda que envíe una prueba que no sea suya.