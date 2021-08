EN CRISIS. Paula Manzanal encendió la pradera en una entrevista con Magaly Medina al revelar que el grupo de ‘las embajadoras’ ha tomado distancia de Macarena Gastaldo.

“Nos hemos distanciado un poquito porque en el último viaje no pudo ir. El grupo no estuvo muy de acuerdo que vaya”, sostuvo dejando con la ‘boca abierta’ a ‘la urraca’ porque supuestamente eran muy unidas.

Mediante declaraciones al programa de la ‘urraca’, Jossmery Toledo reveló que ella y sus compañeras están acusando a Gastaldo de ser la ‘chismosa’ del grupo. Según dijo, creen que es la persona que le da los datos a la prensa sobre sus salidas y encuentros con conocidos futbolistas.

Las ‘embajadoras’ se mechan y excluyen a Macarena Gastaldo por ser la ‘soplona’ del grupo

“En realidad no la quieren a Macarena porque, creo que la mayoría sospecha de ella, de repente que pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día. Yo solamente di esa información”, recalcó.

La expolíca dejó en claro que las amigas en el mundo de chollywood no existen y que fue ella quien les alertó de lo que pasaba.

“En realidad ellas no querían viajar, antes que yo les dé esa información. En esta farándula no existen amigas, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo a Macarena la considero una amiga, sí también, normal de juerga pues ¿no? Pero no es que le cuente mis cosas tampoco”, sentenció.

En respuesta, la ‘chica Tulum’ Macarena Gastaldo ‘disparó' con Jossmery y le recordó que por ella está en el grupo de ‘las embajadoras’.

“No debió decirlo la verdad, debió callarse la boca, no vivo de Paula, no vivo de Jamila, no vivo de Josmery. A Jossmery la conozco hace tiempo, sí la considero mi amiga, si no me considera es una chama más entonces”, señaló.