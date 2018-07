Paula Manzanal se lanza como youtuber y revela que estuvo a punto de perder a su bebé | VIDEO

Paula Manzanal se lanza como youtuber. La modelo optó por abrir su propio canal de YouTube para contar algunos detalles de su vida y compartir sus experiencias como madre. En su primer video publicado hace un día, revela cómo se enteró que sería madre.

En el material de YouTube, Paula Manzanal cuenta que ella se enteró a las 5 semanas que estaba embarazada. Además, señala que se tuvo que realizar 3 pruebas de embarazo caseras y al final se hizo la de sangre.

"Yo me enteré por una prueba de orina. Bueno, no una. Me saqué como tres. Dije: "No, no, no. Esto está muy mal. Tuve que volver a hacérmela" Salían todos positivos y entonces pues, estaba embarazada", dijo Paula Manzanal en su video YouTube.

Además, la modelo narró el momento en que tuvo apendicitis y su embarazo corrió riesgo por la cirugía. Según Paula Manzanal, el doctor le dijo que era probable que perdiera a su bebé si se sometía a la operación, pero si no lo hacía, su vida corría peligro.

"Me dio apendicitis. Me dijeron: 'tu bebé se te va a ir porque está muy chiquito y está súper riesgoso para el niño'. Yo lloraba y le decía al doctor que no me quería operar, pero él me dijo: 'si no te operas, te mueres tú y tu hijo", declaró Paula Manzanal en su video de YouTube.

