La polémica Paula Manzanal sigue dando que hablar por sus lujosos viajes a países del mundo entero y también por las famosas amistades que presume. La modelo inició su fama como una chica reality de un desaparecido programa de televisión y desde ese entonces su fama ha ido en ascenso por ser conocida como ‘la chica Tulum’.

En las últimas horas, Paula ha vuelto a causar revuelo por publicar fotografías y videos con el famoso tiktoker Khaby Lame, sin embargo, en una reciente entrevista a Trome ha descartado que exista un romance con él.

“Conocí a Khaby porque trabajamos con el mismo mánager italiano, Alessandro Riggio. Es muy linda persona, supercariñosa y humilde. Mi hijo lo adora”, dijo la modelo. Pero ¿qué otros famosos están en la larga lista de amistad de Paula Manzanal? Aquí te contamos.

Paula Manzanal y el famoso tiktoker Khaby Lame

DJ DAVID GUETTA

Semanas atrás, la Manzanal reveló que estaba pasando los días en la mansión del reconocido DJ David Guetta en Ibiza, España. La lujosa residencia está valorizada en nada menos que 30 millones de dólares y, desde esos ambientes, la influencer se enlazó con Magaly Medina para contarle todos los detalles de su amistad con el artista francés.

“Lo conocí por una amiga, ella vive en Madrid, trabaja con él ahora, ella me lo presentó. David es súper buena onda, es súper humilde [...] en verdad me caen todos súper bien, lindos, normales”, expresó.

LEE TAMBIÉN: El breve video de un supuesto juergón de los jugadores de la selección

PARIS HILTON

No solo David Guetta, sino también Paris Hilton. En el año 2019, Paula Manzanal reveló en ‘El Valor de la Verdad’ con Beto Ortiz que la socialité estadounidense le propuso que sea su influencer.

“‘Te quiero hacer llegar unas (cremas) para que tú las pruebes y digas qué opinas’, lo que hace una influencer. Y bueno, me mandó (los productos) y me iba a pagar, pero nunca llegó el paquete por aduanas”, recordó.

Incluso para su cumpleaños número 25, la modelo publicó una fotografía embarazada en su cuenta de Instagram y Paris Hilton le comentó “Happy Birthday, beautiful” y ella le respondió: “Thank you so much Paris. Kisses from Perú”.

LEWIS HAMILTON

Al sentarse en el sillón rojo de Beto Ortiz, la modelo Paula Manzanal reveló que tuvo un amorío fugaz con el piloto británico de aumovilismo, Lewis Hamilton. Según la influencer, conoció al deportista por Instagram, se volvieron amigos y la invitaba a varios eventos.

Incluso Paula confesó que Lewis le aconsejó que abortara cuando le contó los problemas que pasaba con el papá de su pequeño hijo. Además, señaló que mantienen contacto hasta la actualidad.

CRISTIANO RONALDO

Según la peruana, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo la habría buscado y enviado un correo, a través de su manager, para decirle que se moría por conocerla personalmente. Sin embargo, esto no se concretó porque el jugador acababa de tener un bebé y no le parecía ético.