Paula Manzanal ahora es la nueva amiga de Macarena Vélez y parece que la ayudará a superar su relación con Said Palao, luego de que la exchica reality, aparentemente, mandara indirectas al guerrero luego de que normalizara con Alejandra Baigorria.

En sus redes sociales, Paula Manzanal y Macarena Vélez continúan grabando videos y Tik Toks, demostrando así que su relación de amigas está más fuerte que nunca.

Macarena Vélez se grabó interpretando el tema ‘Hawai’ de Maluma, lo que muchos indican que se trata de una fuerte indirecta a su expareja Said Palao que ahora mantiene una relación con Alejandra Baigorria.

Paula Manzanal y Macarena Vélez

Al ver el video que grabó Macarena Vélez, Paula Manzanal se compadeció de su amiga y ‘le prometió’ que le presentaría chicos más bonitos en España. “Yo te voy a presentar chicos más bonitos en España, don’t worry”, escribió la rubia.

Por otro lado, Macarena Vélez grabó un Tik Tok en el que canta ‘Por el ex no se llora’ luego de que Alejandra Baigorria y Said Palao oficializaran su romance.

Macarena Velez canta ‘Por el ex no se llora, uno lo reemplaza’ (Video: Instagram / Instarándula)