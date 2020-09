Paula Manzanal sabe que Macarena Vélez y Alejandra Baigorria sí fueron amigas y dice que ella nunca entablaría una relación sentimental con el ex de una amistad porque tiene ‘códigos’.

Paula, Macarena y tú grabaron un video en Instagram donde dicen que ‘no estarían con el ex de una amiga porque existen códigos’, ¿ese mensaje fue dirigido a alguien en especial?

Nos hicieron preguntas y respondimos al azar. No fue con intención de mandarle indirecta a nadie, pero si a alguien le cae el guante, que se lo chante. Si una amiga se mete con mi ex, le digo: ‘thank you’, ‘next’ a los dos. Ojalá nunca me toque.

¿Macarena te ha comentado algo del tema Said (Palao)?

No hablamos de él, me parece que es un tema bien superado. Más bien, me contó de otra persona que le ha robado la atención, esperemos a ver si lo saca a la luz algún día.

¿Es del medio o le presentaste un amigo?

No le he presentado a nadie y no puedo decir más.

¿Y qué piensas de la relación de Alejandra Baigorria y Said?

Los felicito. No los conozco, pero si son felices bien por ellos.

¿Sabes si Macarena fue amiga de Alejandra?

La verdad que nunca me habla de Alejandra, pero personalmente creo y pienso, viendo las notas, fotos y videos que pasaron (en los medios), que sí eran amigas. Yo no haría fotos para la marca de una desconocida por ‘diversión’.

¿Cómo está Macarena?

Feliz, la soltería le cae muy bien. Somos de la misma edad, pero le falta viajar, conocer, vivir, explorar, antes de comprometerse sentimentalmente. Ojalá se quede así un tiempo.

