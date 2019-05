Paula Manzanal: Mamá de la modelo le puso la cruz a Nicola Porcella por su pasado

La mamá de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, comentó que le gustaría que su hija encuentre un ‘chico preparado’ para entablar una relación sentimental y desaprobó como candidatos a Nicola Porcella, ‘Coto’ Hernández y Benjamín Lukovski.

“¿Si me hubiera gustado que Nicola sea pareja de Paula? Honestamente, no. Por todo el pasado que tiene, creo que es un chico agresivo, no sé”, sostuvo en el programa ‘Mujeres al mando’.

“‘Coto’ es un chico lindo, pero muy metrosexual. Olvídate, es guapo, pero le falta cabeza”, agregó Sarmiento.

“Benjamín me gustaba, hasta que nos enteramos del problema, que era... que patea con los dos pies”, señaló en ‘Válgame Dios’.

Además, defendió a su hija de las críticas que ha recibido tras sentarse en el ‘sillón rojo’. “Creo que todas hemos tenido un pasado travieso, a veces nuestra sociedad es un poco hipócrita”, remarcó.