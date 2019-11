Paula Manzanal sobre su matrimonio: "No ha sido el primero, pero espero que sea el último"

Tras su repentino matrimonio con el australiano Adam Cartwright, hace un par de semanas, la modelo Paula Manzanal regresó al Perú y se animó a dar detalles de su nueva vida de casada y de sus planes familiares para el futuro.



¿Cómo te va en esta nueva etapa de casada?

La verdad, es muy linda porque somos como una familia: yo tengo mi hijito, él también y queremos seguir creciendo.



¿Es decir, quieren incrementar la familia?

Sí, pero cuando mi hijito cumpla 2 años, y que después venga el hermanito y una hermanita. En total queremos 4 niños.



¿Qué cualidades resaltas en Adam?

Me enamoró que sea muy romántico. Es muy lindo, muy bueno y, sobre todo, ama mucho a mi hijito.



Se especuló que tu esposo era medio hermano del papá de tu hijo...

No tienen nada que ver, pero la historia es un poco complicada porque Adam es hijastro del abuelo de mi hijo.



¿Qué dice tu esposo cuando te mencionan en ‘El valor de la verdad’?

Ambos sabemos que cada quien tiene su pasado, él ha estado con chicas, yo con chicos. No ha sido el primero, pero espero que sea el último, y lo que importa es el presente y lo que vendrá.



(Frank López)