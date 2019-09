Paula Manzanal 'en la mira' del polémico empresario libanés Fidelio Cavalli

Luego que Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli eliminaron mutuamente sus fotos como pareja en sus respectivas cuentas de Instagram, el polémico empresario libanés empezó a seguir a Paula Manzanal en la famosa red social y ambos coincidieron esta semana en California (Estados Unidos).

En tanto, la modelo, radicada en Londres, aseguró que la última vez que estuvo en Norteamérica fue hace dos años, pero evitó referirse a Fidelio y precisar cuál es el tipo de relación que tienen.

“Estoy en Australia, no voy a Estados Unidos hace dos años. Porque etiquete todas las ciudades del mundo no es que esté ahí, lo hago para tener más llegada en Instagram”, indicó la modelo.

No obstante, una fuente confiable aseguró que pronto saldrían imágenes que revelarían lo cercanos que son Cavalli y Manzanal.



JALÓN DE OREJAS



En tanto, la conductora Laura Borlini le recomendó a Sheyla Rojas dedicarle más tiempo a su pequeño Antoñito, luego que Antonio Pavón dijo que le parecía injusto que su hijo se críe con la nana y su abuela, mientras que la rubia está vacacionando en Europa.

“Un niño necesita la presencia de la mamá, pero eso no significa que ella no pueda viajar ni hacer su vida o divertirse. Sin embargo, primero debe estar su hijo. Hay que darle calidad y cantidad de tiempo. No dudo de que debe amar a su hijo, entiendo que pueda sentirse sola o necesite otro tipo de compañía y amor”, manifestó Borlini. (F. López / L. Gamarra)