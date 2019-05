Paula Manzanal y Nicola Porcella tuvieron 'encuentro íntimo' hace tres meses ¿Y Romina Lozano?

¿Y Romina Lozano ? Paula Manzanal se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar detalles de sus amoríos con varios chicos de la farándula, entre ellos, Nicola Porcella. ¡Aquí los detalles!

Paula Manzanal reveló que mantuvo relaciones íntimas con Nicola Porcella en los últimos tres meses justo cuando tiene una relación actual con Romina Lozano.



“El me dijo que estaba soltero. Nos llevamos super bien, siempre que pasa algo me alejo, no me quiero enganchar”, dijo Paula Manzanal en 'El valor de la verdad'.

Además, Paula Manzanal también reveló que sí tuvo un 'affaire' con Mario Hart y estuvo con Coto Hernández cuando estaba con Yahaira Plasencia. ¡Qué fuerte!



