ROMPE SU SILENCIO. Paula Manzanal usó sus redes sociales para aclarar el supuesto ampay que anunció el último lunes Amor y Fuego, en el que se especuló sobre una posible encerrona con Jefferson Farfán, André Carrillo, Jossmery Toledo, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa para poner titulares para engañar a la gente. No lo puedo creer. Solo quiero contarle, a la gente que me sigue, quiero dejarles tres cosas bien claras para que lo tengan presente y no se dejen engañar por la prensa rosa”, dijo la conocida ‘chica Tulúm’ en sus historias de Instagram.

La modelo y participante de Reinas del Show aseguró que no participó en ‘ninguna encerrona’ y que no le fue infiel a Fabio Agostini. “Antes de comentar sobre un ampay, mírenlo ¿no? Para que se den cuenta de qué es lo que realmente ha pasado”, indicó Paula Manzanal.

Asimismo, indicó que no culpa al público porque es ‘lo que la prensa escrita está vendiendo. “Los otros (Amor y Fuego), ni siquiera han sacado su nota y ya están todos rebotando”, lamentó indignada.

EL POLÉMICO AMPAY

Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron una nueva bomba en la farándula. Esta vez el programa ‘Amor y Fuego’ lanzó un adelanto de lo que será su próximo programa en el que muestran a los seleccionados Jefferson Farfán y André Carrillo junto a las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

“Este martes en ‘Amor y Fuego’, seleccionado André Carrillo es visto en un restaurante y/o casualidad aparecen las chicas ‘Tulum’ Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo con un resfuerzo Jossmery Toledo”, dice el avance.

Sin embargo, ahí no queda todo. El adelanto también menciona al futbolista Jefferson Farfán y un posible encuentro en una casa en La Molina, lugar donde fueron grabadas las ‘rubias’ y la expolicía.

“Y/o casualidad aparece el auto de la ‘foquita’, pero las increíbles coincidencias continúan en La Molina por la noche y otra vez el club de las rubias con la tombita. ¿A la casa de quién iban las chicas Tulum?”, relatan.

Las cámaras de ‘Peluchín’ interceptaron a la modelo Paula Manzanal cuando llegaba al set de América TV, le consultaron sobre este encuentro y si su actual pareja Fabio Agostini lo sabía; sin embargo, la modelo se quedó callada.

CARRILLO Y SU ESPOSA NO SE SIGUEN EN INSTAGRAM

Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, dejó de seguir al seleccionado nacional en Instagram, al igual que él. Aunque la joven se encuentra embazarada del jugador de fútbol, al parecer se habrían distanciado, aunque no se sabe si fue a raiz del ampay de Amor y Fuego.

Luego de las imágenes donde se le ve con Farfán y muy cerca de las ‘chicas Tulum’, la modelo publicó un video en Instagram donde muestra su pancita. Asimismo, compartió unas fotos de los hijos que tiene con el futbolista.