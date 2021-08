Paula Manzanal aseguró que no es una mujer clasista y entiende que Jossmery Toledo ‘busca en la vida’ una pareja adinerada, como se aprecia en las conversaciones que tuvo con ella por WhatsApp.

Paula, en el programa ‘Magaly TV: La firme’ dejaste a Jossmery como ‘arribista’ y que busca hombres millonarios…

Como ven en la conversación que tuvimos, yo le enseñé la imagen de un chico y ella me dijo: ‘¿Tiene plata? No quiero un misio. Ya tuve muchos misios’. Me vi obligada a mostrar las conversaciones luego de tanta mentira, creo que se entiende qué es lo que busca ella en la vida.

¿Crees que Jossmery saque conversaciones tuyas para intentar perjudicarte?

Estoy segura de la mujer que soy y no temo que ninguna conversación mía se pueda filtrar que demuestre lo contrario. Es más, si tanto me acusan de ser clasista, autorizo que publique.

En tanto, Jossmery Toledo contó que Paula Manzanal se comunicó con ella y le pidió disculpas luego de haber comentado que las ‘chicas Tulum’ son finas.

“Me acaba de escribir, lo único que quería es que me pida disculpas, que reconozca el error de cómo se expresó, soy de las personas que no me hago problemas con tal de que me pida disculpas”, dijo Jossmery en ‘Amor y fuego’.