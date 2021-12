La modelo Paula Manzanal reveló que se encuentra ilusionada saliendo con un nuevo galán, pero prefiere no exponerlo, ya que tiene miedo de que la ‘Sheyleen’. Además, nos contó que está muy feliz porque pronto inaugurará su centro de belleza, tanto en Lima como en España.

Paula, ¿estás en Lima?

Sí, me encuentro aquí desde hace algunos días por unos temas de estudio.

¿Cómo te va?, ¿ya tienes nuevo novio?

Ja, ja, ja, solo voy a decir que estoy muy contenta, enfocada en mis negocios y con el corazón feliz, muy feliz.

¿Estás enamorada?

Estoy saliendo con alguien.

¿Es un chico de la farándula?

No, no... por ahora prefiero mantenerlo muy en privado. ¡Sheyleos nunca más! Ja, ja, ja.

Hace poco vimos que estabas aprendiendo a hacer ‘microblading’, ¿cómo te está yendo?

¡Súper! Estuve llevando cursos en línea en los últimos dos meses y por fin ahora logré poner en práctica mis clases y terminar el curso de forma presencial. Es algo que siempre me llamó la atención.

¿Este curso lo llevaste en Madrid?

No, fue desde aquí en Lima. Solo vine por diez días para ver a mi familia y hacer unos documentos que tenía pendientes.

¿Vas a poner tu centro de belleza?

Sí, en unos días inauguro mi centro estético aquí, se llamará ‘Fancy Brows by Pau’, y próximamente abriré otro en Barcelona. Solo me faltaba mi diploma (certificado), no quería mandarme a abrir mi centro sin tener un certificado de estudios. Ahora tengo todo listo y estoy manos a la obra.

¿Solo te especializarás en el trabajo de las cejas?

También he llevado cursos de pestañas y ahora cejas. Pero tendré personal que se encargará de las uñas y otras cositas. Será todo un sueño, muero porque lo vean, estoy avanzando lo más rápido posible.