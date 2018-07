¿Paula Manzanal terminó su romance con el padre de su hijo? "Uno nunca termina de conocer a una persona"

Paula Manzanal ya tiene 18 meses de embarazo. La modelo sorprendió al anunciar que esperaba su primer bebé , a quien pondrá por nombre Valentino, fruto de su relación con el chico reality inglés Jordan Davies.

Sin embargo, tras el anuncio, Paula Manzanal no se ha pronunciado sobre el padre de su bebé. Los usuarios se preguntan por qué razón ninguno de los dos comparte fotografías del otro, como lo hacían antes.

Incluso, hace un mes, Jordan Davies le dedicó un extenso mensaje a su expareja, Rosie Williams, por su participación en un reality extranjero. "Solo para aclarar, Rosie y yo estuvimos juntos por 2 años. Es una de las personas más trabajadoras, divertidas y amables que he conocido y tuve la suerte suficiente para estar con ella. Merece ganar #LoveIsland".

Jordan Davies Jordan Davies

Tras guardar silencio ante las dudas de si la relación entre ambos continuaba, Paula Manzanal contestó a un par de usuarias de Instagram sobre Jordan Davie s. La modelo no entró en detalles de si el romance continuó, pero dejó en claro que el joven no cumple sus responsabilidades con el embarazo.

"mafer.v.m1: Paula eres muy linda y me parece horrible que el papá de tu bebé ni se pronuncie como si con él no fuera la cosa... Como dicen por ahí uno debe saber de quien hace hijo



Paula Manzanal : "Yo no puedo hablar por otros. Y uno nunca termina de conocer a una persona"

gia.b268: "Qué pena que el papá de tu bebé no se pronuncie para nada. Dijiste que está grabando y que está incomunicado pero él desde mucho antes no muestra interés. Una mujer debe pensar bien de quien se embarace y si esa persona seria un buen padre"



Paula Manzanal : "Uno nunca termina de conocer a una persona. Pues debería decírselo usted misma a Jordan Davies. Yo no puedo abogar por otros. Yo estoy cumpliendo mi papel"

Efectivamente, en las redes sociales de Jordan Davies, el inglés no muestra ningún mensaje o referencia a Paula Manzanal o su futuro hijo Valentino. Por ahora, la modelo está acompañada de su hermano y disfruta su embarazo.

Paula Manzanal Paula Manzanal

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.