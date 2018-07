Paula Manzanal sorprendió al anunciar que seguirá su embarazo sola. Después de tener unos meses de relación con Jordan Davies , un joven chico reality del extranjero, la pareja decidió separarse por no estar de acuerdo sobre el bebé que viene en camino.

Paula Manzanal contó en el programa 'Válgame Dios' que ella y su pareja habían decidido tener un hijo. Sin embargo, cuando le anunciaron a la familia del joven, su madre se negó rotundamente a la situación.

Por ese motivo, Jordan Davies le pidió no tener al bebé . Pero Paula Manzanal se negó y decidió continuar con el embarazo. Para Rodrigo González y Gigi Mitre les parecía difícil creer que un joven de 26 años se dejara influenciar tanto por su madre.

Por eso, la producción del programa decidió contactar a Jordan Davies . En conversación vía Whatsapp, el extranjero no quiso hablar sobre Paula Manzanal o su embarazo y no quiso aclarar ningún rumor.

Expareja de Paula Manzanal

"No necesito aclarar nada. Yo sé lo que está sucediendo. Así que por favor no me contacten de nuevo. Gracias ", declaró concretamente Jordan Davies . Incluso, cuando la producción le propuso hacer una videollamada, el ex de Paula Manzanal s e negó rotundamente.

Cuestionada sobre la reacción de Jordan Davies de negarse a hablar de ella, Paula Manzanal dijo que la prensa inglesa no sabía del embarazo. Y su ex no quería que todo el tema se vuelva mediático o que aparezca en ningún medio, peruano o extranjero.

