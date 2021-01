Paula Manzanal negó que haya retomado sus saliditas y comunicación con Ignacio Baladán, quien decidió terminar la relación a raíz de que la modelo dio declaraciones sobre el romance al programa ‘Amor y fuego’.

Paula, ¿es cierto que estás nuevamente en amores con Ignacio?

No, para nada. No tengo ningún tipo de contacto con él (Ignacio) hace varios días. Me apena mucho que hayamos terminado todo tan mal.

¿Te hubiera gustado que las cosas se den en buenos términos?

Si pudiera hablar con él le diría que lo siento mucho. Sé que hice públicas muchas cosas que pudieron haberlo herido (por fiestas y amistades) y me siento muy mal por eso, así que le pido perdón públicamente a través de tu medio.

Recordemos que el programa ‘Amor y fuego’ emitió en diciembre algunas imágenes donde se ve al chico reality entrando al departamento de la modelo y, en su momento, ninguno de los dos desmintió la cercana amistad que los unía.

Sin embargo, Paula anunció su soltería el pasado 6 de enero a través de su cuenta de Instagram, a raíz de que Ignacio Baladán terminó con ella por dar declaraciones al programa de Rodrigo González.

“Bueno, mi amiga (Jamila Dahabreh) no mintió al decir que estaba en una relación, pero hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera y por favor no me molesten más con esa persona (Ignacio). No quiero saber nada de él”, mencionó en su momento la modelo.

Todo parece indicar que Paula estaría otra vez ilusionada con un nuevo galán, pues hace dos días llegó a Lima de sus vacaciones por Tulum y no dudó en publicar imágenes de unos bellos arreglos de rosas que le enviaron. Sin embargo, ha evitado entrar en detalles sobre el misterioso personaje.