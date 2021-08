La modelo y empresaria Paula Manzanal agradeció la oportunidad de haber demostrado otra faceta de su carrera en ‘Reinas del show’, tras ser eliminada el último fin de semana del reality que conduce Gisela Valcárcel, tras perder en la sentencia con la ‘Chinita’ Jazmín Pinedo. Ahora señala que viajará a España, donde está radicando en los últimos años, y no descarta volver a los brazos del ‘Galáctico’ Fabio Agostini, con quien terminó su relación debido a la distancia. Asimismo, señala que no es celosa ni tóxica.

“Estoy muy agradecida con todos, me voy contenta de ‘Reinas del show’ porque he aprendido un montón, he conocido a gente maravillosa y me voy feliz porque duré más de lo que pensé que iba a durar. Me llevo un súper recuerdo, amistades bonitas, aprendizaje y muchas cosas más que antes no lo había vivido en la televisión. Les prometo que volveré pronto”, sostuvo Paula Manzanal, tras haber sido eliminada del concurso de baile y permanecer 8 semanas en el programa de América Televisión.

Has comentado que acabando tu participación en ‘Reinas del show’ te irás a España, ¿buscas reconquistar a Fabio Agostini?

Vivo en España desde hace tres años, allí estoy radicando, si me encuentro con Fabio no descarto qué pueda pasar, quizá podríamos volver, tendría que verlo para ver cómo me siento. Él ahora esta solo, no tengo nada que reclamarle, hace su vida.

¿No tuviste celos cuando viste el video donde palmotea a su amiga?

La verdad, no, cero celos, no se me movió ni un pelito.

¿Eres celosa?

Soy cero tóxica, cero celosa, quizá porque he estado mucho tiempo viviendo afuera. No soy de sentir celos, soy muy segura de mí misma y cuando veo a esa chica, pues digo ‘pucha, no va a preferirla antes que a mí’, no tengo inseguridad por ella.

‘NEGÓ SER MANZANA DE LA DISCORDIA’

El programa “Reinas del show” no solo ha sido testigo de bailes al ritmo de todos los géneros, sino también de posibles romances que habrían empezado en la academia donde ensayan los participantes. Uno de los acercamientos que más se ha comentado en las últimas semanas ha sido el de Paula Manzanal y su bailarín Anthony Aranda.

Desde hace varias semanas se especula que ambos estarían frecuentándose; sin embargo, los participantes han dejado en claro que solo los une una buena amistad. Además, la polémica se encendió el último sábado, cuando Gisela confirmó que Anthony tenía una novia hace pocos meses, pero que terminaron por motivos desconocidos.

Al respecto, Paula Manzanal se pronunció tras la gala y aclaró que ella no fue el motivo por el que su bailarín terminó su relación con su novia. Además, dijo que, por el momento, no piensa entablar una relación.

“Ellos terminaron hace tiempo, antes que bailara conmigo. Yo no tengo nada que ver, por favor, no me involucren. A mi me contó que fue hace como dos meses y el baila conmigo 2 semanas, no tengo nada que ver”, aclaró Manzanal.