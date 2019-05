Paula Manzanal revela que Cristiano Ronaldo "la buscó" pero ella lo choteó por este motivo | VIDEO

¡Lo choteó! Paula Manzanal reveló intimidades en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. La modelo contó que Cristiano Ronaldo, la estrella de la Juventus, quiso conocerla. ¡Aquí te contamos todo lo que pasó!

En una de las preguntas, Paula Manzanal recibió un correo de su manager y, pese a que no le dijo que era Cristiano Ronaldo, le dijo que 'un famoso jugador' quería conocerla.

Sin embargo, Paula Manzanal no 'aceptó' la propuesta porque el astro portugués había tenido un bebé recientemente. La modelo se jactó de haber 'choteado' al jugador.

"Era el manager de Cristiano Ronaldo. Pero él acaba de tener un hijito entonces dije 'Ah, no. Esas cosas no me gustan'. Eso no me parece por más guapo que esté. No quise. No acepté", dijo Paula Manzanal.

Además, Paula Manzanal también reveló que sí tuvo un 'affaire' con Mario Hart y estuvo con Coto Hernández cuando estaba con Yahaira Plasencia. ¡Qué fuerte!

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ PAULA MANZANAL