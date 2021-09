Paula Manzanal estuvo este jueves en América Hoy y transmitió en vivo desde su lujoso departamento en Barcelona, que acaba de comprar hace poco. La modelo se mudó hace diez días y contó detalles del lugar que comparte ahora con su hijito.

“Yo me quería comprar un departamento allí en Perú pero de verdad la situación política y todo lo que ocurrió... decidí no invertir más en Perú y decidí mudarme acá e invertir en el país en el que voy a vivir, que es España”, dijo.

Ethel Pozo quedó impresionada por el lugar y no pudo evitar consultarle por el costo del inmueble. “Es muy riesgoso hablar de precios, pero se nota. Además los precios son caros allá... tener un depa con gimnasio, con piscina, allá en Barcelona... mucho has ahorrado, has invertido”, dijo asombrada la hija de Gisela Valcárcel.

Paula Manzanal aseguró que paga de mantenimiento unos 400 euros, cerca de 2000 soles. “Es que hay como 80 cámaras de seguridad por todos lados, porque la mayoría de gente viene a vivir con sus hijos”, explicó.

Melissa Paredes le preguntó por un ‘rango aproximado’ de dinero por un deparamento como el suyo. La Manzanal no quiso revelar cuánto le había costado pero aseguró que el alquiler de un espacio así oscilaría entre unos 3000 mil a 8000 euros.

EL DEPA DE LA MANZANAL

Paula dio un tour virtual por su departamento, situado a 10 minutos de Barcelona y cuatro habitaciones, todas con terraza. Contó que tiene 200 metros cuadrados y explicó que necesita el espacio porque en Perú vivía en una casa de casi 1500 metros cuadrados.

