Paula Manzanal revela que tiene nueva pareja: "No es rico ni millonario... No hace falta dinero para estar conmigo"

Paula Manzanal dejó en claro que no necesita que un hombre la mantenga o ‘auspicie’ para darse merecidos viajes, luego que Magaly Medina cuestionara su estadía en Europa.

“Me he mudado a España con mi hijo hace tres meses. No he visto televisión peruana, pagué todos mis viajes, puedo mostrar mis recibos. Un viaje fuera del país, en Europa cuesta 100 euros ida y vuelta”, sostuvo la modelo.

Magaly Medina también ha criticado mucho los viajes de tu amiga Stephanie Valenzuela...

No he visto nada. Estoy tranquila acá, todos saben que trabajo en mis redes sociales y gracias a Dios, para más de seis marcas, con las que tengo contrato por un año. Además, tengo un proyecto televisivo del que pronto se enterarán.

Dejas en claro que no necesitas que alguien pague tus viajes...

Claro que sí, además, no viajo a ningún lado sin mi hijo. Tengo pareja ahora y tampoco es un millonario. Estamos disfrutando juntos y siempre al lado de mi bebé, que ya tiene 9 meses.

¿Podemos saber quién es tu pareja?

Estoy en un proyecto televisivo y tengo que mantener discreción de mi vida sentimental.

¿Es futbolista?

​Ja, ja, ja, no. Tampoco es rico ni millonario, pronto lo sabrán y entenderán. No hace falta (el dinero) para estar conmigo, trabajo y no necesito que nadie me mantenga.

¿Quisieras decirle algo a Magaly?

No, la verdad siempre sale a la luz y entiendo su trabajo de opinar sobre las personas.

¿Podríamos decir que estás en una bonita etapa de tu vida?

​Sí, muy bonita. Estoy feliz con mi hijo y sobre todo tranquila.

¿Cómo quedó la denuncia que le pusiste al papá de tu hijo, Jordan Davies?

​Sigue en proceso. La justicia tarda, pero llega.

(D. Bautista)