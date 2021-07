La mediática Paula Manzanal se refirió a los comentarios, de sus compañeras de “Reinas del show”, que afirman que cambia rapidamente de pareja. Asimsimo, este sábado promete lucirse en la pista de baile de Gisela Valcárcel.

Paula, ¿te molesta que digan que cambias de novio constantemente?

No me molesto, porque no siento que cambio de novio a cada rato. Yo sé elegir y soy selectiva, hasta que no me toque la persona correcta voy a seguir conociendo gente, al igual que todas.

¿Cómo va tu corazón?

Estoy tranquila, quiero estar sola por un tiempo.

¿Entonces ya superaste tu ruptura sentimental con Fabio Agostini?

Ahora estoy enfocada en mi trabajo y ni siquiera pienso en si estoy o no triste. Repito, estoy tranquila.

¿Te molesta que se hable tanto de tus relaciones sentimentales y de tu corazón?

No, no me molesta que hablen de mis relaciones sentimentales, soy una persona muy superada.

“PUEDO LEVANTAR LA COPA”

¿Cómo te estás preparando para la sexta gala de “Reinas del Show”?

Me estoy preparando un montón, antes ensayaba 2 horas diarias, ahora ensayo 6. Le estoy metiendo un montón de punche. Quiero dar todo en esta gala y espero que les guste.

Has mejorado mucho gala a gala...

Sí, la verdad es que he aprendido bastante. Es mi primer concurso de baile, es complicado para mí, y mis profesores me han enseñado técnicas de baile muy valiosas. Estoy aprendiendo y me encanta, estoy muy contenta de mi progreso.

Ya nos vamos acercando a la gran final, ¿te ves como una de las finalistas?

Sí me veo en la final de “Reinas del show” y creo que, si le pongo todas las ganas y todas las fuerzas del mundo, podría levantar la copa. Soy consciente de que tengo mucho por aprender y que aquí hay chicas con más experiencia, pero voy a dar todo de mí para estar en la final.

