Paula Manzanal rompió su silencio y habló sobre el ampay en el que se le ve saliendo encapuchada de la casa de Pancho Rodríguez, hecho que causó gran alarma entre sus seguidores que especulan de un supuesto romance entre ellos.

Al respecto, la rubia indicó que salió encapuchada porque no estaba maquillada y andaba despeinada. Asimismo, señaló que nunca se quiso ocultar y que sabía que la estaban grabando.

“En verdad, me encapuché ese día porque estaba sin maquillaje, estaba un poco despeinada. Justo ese día no me había arreglado”, dijo Paula Manzanal en América hoy.

Paula rompe su silencio sobre Pancho Rodríguez

“Nunca ha sido oculto, nuestra amistad siempre ha sido super pública”, precisó la modelo y participantes de Reinas del show sobre el chileno.

Finamente, indicó que nunca ocultaría a Pancho Rodríguez en caso decida tener una relación con él. “En el caso de que yo quisiera salir con alguien, cual sería el problema. Ahorita no quiero nada con nadie, estoy tranquila”, agregó.

