Paula Manzanal desea suerte a Perú y dice que australianos son 'fríos y duros'  | VIDEO

‘Tienen el alma de un robot y el corazón de roca’ , dijo la modelo Paula Manzanal sobre los futbolistas australianos, rivales que hoy se enfrentarán a nuestra selección por el Mundial Rusia 2018.

Como ella misma contó, Paula Manzanal fue pareja del arquero de los ‘canguros’, Mathew Ryan . La modelo asegura que los oceánicos 'son duros y fríos'.

¿Estás segura del triunfo peruano ante los australianos?

De todas maneras. Creo que el partido contra Australia será fácil.

¿Por qué lo dices?

Los australianos son los mejores en rugby, pero el fútbol no es algo que les interese mucho. Me parece que nuestra selección peruana está mucho más capacitada en ganar este juego. Más rivales fueron Francia y Dinamarca.

¿Son ‘troncos’?

Mi Mathew Ryan (su expareja) se tapa algunas, pero no todas, ja, ja, ja.

¿Qué destacas de los australianos?

Que tienen buenos gustos, ja, ja, ja. Lo malo es que ellos no son tan unidos. No son como los de nuestra selección. Ellos son mucho más fríos, tienen el alma de un robot y el corazón de roca. La mayoría de australianos no son muy familiares, cada quien va por su cuenta.

¿Tienen ritmo?

Ni que fueran latinos.

Al final, ¿viajaste a Rusia?

No, no pude. De un momento a otro mi pancita creció y ya es un poco incómodo. Pero esté donde esté, yo seguiré alentando a la selección.