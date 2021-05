Paul Manzanal ya no oculta su amor por Ignacio Baladán, pues publicó en sus redes sociales una fotografía de ambos muy romántica, pero aclaró que prefiere no exponer su relación para que nada ni nadie la malogre.

Paula, por primera vez compartiste una foto junto a Ignacio Baladán en tus redes sociales y se les ve muy enamorados…

Una foto dice más que mil palabras.

En el programa ‘Amor y fuego’ comentaron que habías tenido un problema de celos con Ignacio por Luana Barrón, ¿es cierto?

No, nada. Estamos bien y solo preferimos no hablar mucho de la relación para cuidarla.

Hace poco hablé con Antonio Tafur y contó que tenías planeado viajar a Europa, pero no sabía si podrían ustedes llevar ‘una relación a distancia’.

Tengo que ir a España para ver el juicio de alimentos (de su hijo Valentino).

¿Y regresas o te quedarás por allá?

Todo depende de la política.

En tanto, Antonio Tafur dijo que Paula Manzanal está alejada de su comadre ‘Tefi Valenzuela’, aparentemente desde que la cantante comenzó a salir con su ex Luka Lah.

“Paula decía que estaba fastidiada porque él andaba saliendo con su amiga, a raíz de eso hubo una incomodidad, en redes sociales ambas dijeron ‘que no se iban a pelear por un hombre’, pero aparentemente esto no es así porque no se hablan desde lo de Luka. Creo que sí están distanciadas”, afirmó el amigo de Manzanal. (D. Bautista)