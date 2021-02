Paula Manzanal afirmó hace un día que perdona a su examiga Sheyla Rojas y no le guarda rencór, luego del escándalo que se desató al viralizarse una candente videollamada de la rubia a su antiguo novio francés. Sin embargo, utilizó su cuenta de Tik Tok para enviarle una indirecta.

“Mi amiga dándome explicaciones de por qué mi novio se confudió de cama”, “Cuando se pelean las cínicas de mis amigas”, dicen los mensajes de los videos de Paula. “Yo no estoy con hombres por dinero”, “Mira, una cosita, tiene maiz acá para que salgan todos los pájaros que se ha comido esa mujer”, ironiza en sus reels de Tik Tok.

Un día después Sheyla Rojas, que había desaparecido de sus redes sociales luego del destape, volvió a usar sus historias de Instagram, esta vez, para enviarle un mensaje a sus críticos. ¿Será una respuesta para Paula Manzanal?

La rubia ex conductora de televisión citó una frase del pintor español Salvador Dalí y les deseó un ‘maravilloso día’ a sus detractores. “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien” De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas”, dice el mensaje.