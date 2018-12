Paula Manzanal: ‘Valentino cambió mi vida’ | ENTREVISTA

Una Navidad diferente. A casi dos meses de haber dado a luz a su pequeño Valentino, la modelo Paula Manzanal contó que la llegada de su bebé ha cambiado su vida por completo.



“Mi bebé ha hecho que mi vida dé un giro de 360 grados, ahora me trasnocho, pero ya no bailando en las discotecas, sino alimentando o cuidando a mi pequeño. Ahora por las calles ya no me dicen Paula Manzanal, sino me gritan Valentino y eso me llena de felicidad”, comentó Manzanal.



Me imagino que fue complicado asumir el rol de madre y padre a la misma vez…

Sí. Ha sido y es muy difícil, pero ya me acostumbré. Las desveladas y horas de sueño tienen su recompensa, que es la sonrisa de mi hijo. Además, si el padre no suma, mejor que no reste. Siempre intento tener mente positiva, no me gusta pensar en qué hubiese sido, sino considero que las cosas pasan por algo.

¿Cómo ha sido esta Navidad al lado de tu pequeño?

Ha sido la mejor Navidad de mi vida, porque me llegó mi regalo antes de tiempo y es el angelito más lindo del mundo. Estoy agradecida con Dios, porque me dio la mayor bendición que puede existir. Ahora a esperar unos días más para emprender un nuevo año con mi bebé. Sus abuelitos de Australia y su padre donante de esperma nos hicieron videollamada para recibir juntos la medianoche.