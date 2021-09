SE ODIAN. Paula Manzanal y Macarena Gastaldo pasaron de amigas a rivales tras las fuertes acusaciones que se lanzan cada una de ellas. Ambas rubias se dijeron de todo en el programa de ‘Amor y Fuego’.

En una entrevista para Trome, Macarena retó a su examiga a que visite los Estados Unidos para corroborar que la Policía de ese país no le ha quitado su visa. Mediante una transmisión con el programa de ‘peluchín’, volvió a repetirlo.

Sin embargo, no se imaginó que Paula se contactaría con Rodrigo González, vía WhatsApp, para lanzar también su propio reto. La polémica modelo dejó entrever que Gastaldo tiene problemas con el alcohol y las drogas y la mandó a realizarse una prueba de antidoping.

“Ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol, no lo son todo. Y así como ella me reta con actualizar mi visado yo la reto con una prueba de antidoping”, arremetió con todo Paula.

Macarena quedó sorprendida, pero le lanzó otro dardo a su examiga acusándola de ejercer la prostitución durante su estadía en Europa.

PAULA DICE QUE MACARENA SE QUEDÓ SIN AMIGOS

Paula Manzanal también arremetió contra Macarena asegurando que durante la pandemia ha perdido a muchos amigos y que cada vez está más sola.

“Yo sí me he casado, soy madre de un hermoso bebe y ella ¿qué ha logrado en su vida? Sé que ha perdido muchas amistades este año, sus mejores amigos se han alejado de ella, no le queda nadie, me da un poco de pena”, sostuvo.

“Yo le acepto su reto, vamos a ver si ella acepta el mío. Te mando lo que le mandé a Trome hoy, no me da miedo Macarena, yo a diferencia de ella no tengo nada que ocultar, ni esconder y me da risa que siempre diga que no tengo novio cuando a ella nunca se le ha conocido un novio, solo puros peches”, agregó.