LA CURA RESULTA MÁS CARA QUE LA ENFERMEDAD. Pedro Aquino se convirtió en tendencia tras el reportaje que Magaly Media emitió en su programa donde se demuestra que futbolista le propuesto a Xoana González que sea su “amiga discreta”.

Lejos de pedir disculpas, el futbolista optó por cambiar su nombre de usuario. De esta forma, Pedro Aquino cree que no será relacionado con el escándalo que ha generado una crisis en su matrimonio, sin embargo, los usuarios en redes sociales se burlan de la maniobra del mediocampista con divertidos comentarios.

“Cambió su nombre de usuario, pero el check azul lo delata 😂😂 hasta para eso es h(...)”, “eso hacen los p(...), para que sus esposas no les peguen, pero este mañoso se me cayó, es otro mas ojala la ñora no lo perdone”, “Oe amigo discreto monse jajjaa”, son los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram de Pedro Aquino.

Hasta el momento, Pedro Aquino no se ha pronunciado por los mensajes que le envío a Xoana González donde le pide establecer una “amistad discreta”.





AMIGOS NO POR FAVOR

Xoana González mostró los mensajes que le envía Pedro Aquino para que sea su amiga discreta pese a que tiene esposa. La modelo indicó que el jugador pensó que hablaba con ella, pero en realidad estaba chateando con su community manager.

“Este jugador de fútbol es casado (...) él tiene que saberlo, los hombres casados tienen que asumirlo y ser comprometidos con su relación. Pedro Aquino es el jugador al que nos estamos refiriendo, él te contacta a través de tu instagram”, le menciona Magaly Medina a Xoana González.

Xoana González indica que el mensaje lo vio su community manager. “Te escribió Pedro Aquino me dice, le pedí la charla, quiere ser mi amigo discreto (...) él supuestamente está separado, pero en sus fotos sale con su esposa”, menciona la modelo.

Xoana González indica que expone estos mensajes para hacerle un favor a la esposa del futbolista. “Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos, con pruebas y todo, si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, menciona la modelo.

Pedro Aquino se casó en 2019 y aún continúa con su esposa Katherine Fernández, sin embargo, le envía estos mensajes a Xoana González. La modelo se mostró bastante afectada por los mensajes que recibió e indicó que lo que más le indignaba es la proposición para que sea su trampa.

Xoana González expone los mensajes que Pedro Aquino le envía (TROME)

