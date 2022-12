Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo dedicaron su programa de este jueves a comentar la crisis política que se desató el último miércoles, cuando Pedro Castillo dio un golpe de Estado al anunicar el cierre del Congreso y terminó detenido.

Los conductores de D’ Mañana recibieron a dos especialistas, una abogada y un politólogo, para debatir en torno a la situación del expresidente, quien se encuentra en la Diroes luego que el Poder Judicial ordena detención preliminar por 7 días.

El popular Metiche se refirió a los dos menores hijos de Pedro Castillo, quienes fueron captados el miércoles por los medios saliendo por la puerta trasera de Palacio de Gobierno para subir a dos vehículos de seguridad del Estado, que los trasladarían hasta la embajada de México.

“A mí me dolió mucho ver a los hijos de Castillo saliendo con sus bolsas, menores de edad, ellos no tienen la culpa de nada. Por qué no salió el solo para asumir lo que uno tiene que asumir cuando ya es mayor de edad, sus responsabilidad”, dijo el condutor apenado.

LILIA PAREDES Y SUS HIJOS ESTARÍAN EN CHOTA

La exprimera dama Lilia Paredes y sus hijos fueron vistos por última vez al salir por la puerta trasera de Palacio de Gobierno cargando grandes bolsas. Tras esto se conoció que el expresidente Pedro Castillo fue detenido, sin embargo, ya se sabría dónde quedaron sus familiares.

Según informó Panamericana Televisión, Lilia Paredes decidió dejar solo a Castillo Terrones y viajar con sus hijos hacia su ciudad natal de Tacambamba , en Chota, Cajamarca.

También se conoció que los padres del exjefe de Estado, Ireño Castillo Núñez y Mavila Terrones Guevara, habrían quedado shock con la detención de Pedro Castillo y sufrido algunas complicaciones en su salud.

TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo dio sus primeras declaraciones tras ser detenido: Así respondió a las preguntas del juez

Lilia Paredes y sus hijos habrían abandonado a Pedro Castillo y viajado a su ciudad natal de Chota

Sobrina de Castillo pidió a abogado que asuma su defensa, pero pone condición: “Que eche a Aníbal Torres”