Pese a equivocarse en sus últimos pronósticos, el vidente más joven Mossul aseguró esta vez que Pedro Castillo, el electo presidente de la República, no terminará su gobierno en el periodo que le corresponde 2021 - 2026.

En una promoción de lo que será el programa ‘Amor y Fuego’ este miércoles 28 de julio se observa a Mossul junto a sus velas y atuendos. Él se refiere a lo que le depara al Perú en los próximos años a raíz de la asunción de mando de Castillo Terrones.

Mossul predice que Castillo no culminará su gobierno

“No culmina el gobierno, no culmina nada desde que se le da el cargo”, aseguró para el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre. Sin embargo, varios usuarios lo han criticado porque ya se ha equivocado antes.

Como se recuerda, semanas atrás, el joven se mantuvo firme al indicar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, será la próxima presidenta del Perú, sin embargo, esto no sucedió luego que el Jurado Nacional de Elecciones declarara ganador al docente y sindicalista de izquierda, Pedro Castillo.

“Yo he estado en un proceso de sanación de 33 días. He peregrinado y he pedido por un Perú sano y limpio de todo”, dijo el joven vidente en un post de Instagram, al mismo tiempo que colocó en sus historias imágenes del ‘Perú de luto’.

En esa línea, sobre su equivocación, refirió que “Profeta no soy, no estoy en la Biblia, no soy perfecto, tengo errores, todos cometemos errores en esta vida”