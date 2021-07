Magaly Medina sobre Pedro Castillo: “No todos estamos contentos de que sea el presidente constitucional”

En la edición de este lunes de Magaly La Firme, la conductora Magaly sorprendió a todos sus espectadores con un mensaje polémico tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, quien oficializó a Pedro Castillo como nuevo presidente de la República en el periodo 2021-2026.

“Mucha gente me está preguntando porque estoy vestida de negro. Yo siempre me visto de negro, me encanta el vestido negro, pero hoy es un día especial. Hoy es un día, en que realmente, yo siento muchísima pena y me siento muy escéptica por el futuro de mi país como creo que muchísimas personas en sus casas”, enfatizó.

“No todos votamos por Castillo, no todos estamos alegres que él sea el presidente constitucional del Perú, ¿no todos? Yo particularmente ¿No? Yo hubiera votado por cualquier otra persona que no tuviera nada que ver con el comunismo. Yo hubiera votado por cualquiera, menos con alguien relacionado con el comunismo y menos con alguien que aún no ha aclarado cercanías bastantes incomodas como Cerrón, Bermejo, gente con la cual tenemos que tener mucho cuidado. Una persona que no ha aclarado muchas cosas de corrupción. Entonces, a mí, si me da mucho miedo mi país, tengo miedo por mi país, por el estado de la libertad de expresión, por el estado de los canales de televisión. Si ahora mismo, hay periodistas amenazados por el Ministerio Público, hay periodistas amenazados por carta firmada por quien es a partir de ahora nuestro presidente, que nos espera al resto. Vamos a tener que agachar la cabeza decir: “Si señor, si señor” para que nadie nos persiga y no nos saque de nuestros programas y canales”, agregó.

“Qué nos espera a los peruanos, esperemos que ese 50 por ciento que celebra, se regocija hoy y que le parece que está todo bien. Ojalá de acá un par de años, no se estén arrepintiendo. Porque siempre pasa esto, lamentablemente nos pasa a los peruanos. Elegimos tan mal, tan mal, que siempre terminamos todos pagando los platos rotos. En fin, ese es el motivo de mi vestimenta de hoy. Estoy de luto como muchos otros por el Perú”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR