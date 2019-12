Luego que Pedro Gallese reconoció su infidelidad y le pidió a su esposa Claudia Díaz que le dé una nueva oportunidad, algunas figuras de ‘Chollywood’ se pronunciaron a favor y en contra del perdón para el seleccionado nacional.

La periodista Carla Tello fue tajante con sus palabras, afirmando que no debe ser perdonado.

“Dentro de todo, resaltar que hay dos tipos de ‘sacavuelteros’, los ‘cara de palo’ que lo aceptan y mandan flores, y los ‘cara de palo ‘que se victimizan y dicen que la mujer es una loca. Ojalá no lo perdonen”, escribió en su cuenta en Twitter.

Igual opinó Shirley Cherres, quien añadió que un hombre que es infiel lo será siempre.

“La infidelidad no se perdona, quien te engaña una vez te engañará toda la vida. Peor si es un futbolista, solo hemos conocido el caso de esta chica, y podría haber más que no se conocen. A mí me pareció muy buena la actitud de Claudia, quien se dio su lugar y es un ejemplo de amor propio”, comentó la rubia.

En tanto, Magaly Medina también le dijo a Claudia Díaz que si piensa perdonar a Gallese, se tome su tiempo.

Sin embargo, Milena Zárate calificó como ‘valientes’ las disculpas del arquero de la selección.

“Reconocer sus errores es de valientes, hizo lo correcto, y todos en la vida merecemos una segunda oportunidad. Creo que ha entendido el valor de la familia... y esto debe servir de ejemplo para Christian Domínguez, Pedro Loli, Edwin Sierra y otros, para que aprendan a ser hombres. No se es más hombre por tener una camioneta, gritar o pelearse”, concluyó la colombiana