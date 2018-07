Pedro Gallese: su esposa comparte contundente mensaje en Instagram y responde a las críticas | FOTOS

La esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz , utilizó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje con el que responde a todas las críticas que le hacen en sus redes sociales.

En el mensaje, Claudia Díaz transmite algunas experiencias que vivió por las críticas que muchos le hacen en redes sociales por ser la “esposa de un futbolista”.

"Me han dicho mantenida, floja, incluso que cuidar a mis hijos, mantener de pie mi casa y a mi familia no es un trabajo" , se lee en el mensaje que compartió de la cuenta 'mamá futbolera'.

"No me digas que me rasco la panza porque no sabes todo lo que pasamos para llegar a donde estamos, por eso te pido que antes de juzgarnos te pongas en nuestra piel, vivas lo que vivimos, pases la soledad que pasamos. No solo somos 'Las esposas', somos el pilar de casa y el eje de sus carreras" , se lee en el mensaje.

Recordemos que hace unos días, Claudia Díaz llamó la atención de varios seguidores de Instagram al compartir fotografías de la última sesión de fotos que realizó con su hijo y el portero durante su embarazo.

La esposa de Pedro Gallese está esperando a una niña, a la cual llamarán Catalina. De esta forma, los esposos tendrán a la parejita y le darán una hermanita al pequeño Piero.