¡Rompió su silencio! Lucero Jara, famosa por protagonizar un ampay con el arquero de la selección peruana Pedro Gallese, se pronunció por primera vez luego del tan comentado ampay que casi le vale su matrimonio al futbolista.

“Yo no quiero hablar de ese tema, no voy hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada, ese tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar o decir de este tema”, dijo la joven en una conversación telefónica con el programa de Magaly Medina.

Asimismo, pidió que no perjudiquen a su padre, ya que tras el ampay muchos descubrieron que la joven era hija del burgomaestre. “No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fui la que salí y mi papá no tiene nada que ver”, dijo antes de cortar la comunicación.

Lucero Jara habla por primera vez del ampay con Pedro Gallese | Magaly Tv | TROME

¡AMPAY GALLESE!

En noviembre de 2019 las cámaras de Magaly Medina ampayaron a Pedro Gallese saliendo de un hotel con Lucero Jara en altas horas de la madrugada. Los urracos se acercaron al vehículo del futbolista pero este trató de ocultarse sin éxito.

Luego de difundidas las imágenes, Claudia Díaz, esposa del seleccionado, anunció el fin de su matrimonio por medio de sus redes sociales. Por todos los medios, Gallese se disculpó con la madre de sus hijos, hasta que esta aceptó y se reconciliaron.

Pedro Gallese ampayado con mujer en hotel (TROME)