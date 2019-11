¡QUÉ HICISTE GALLESE! Fue la frase con la que Magaly Medina inició su programa de espectáculos. La ‘Urraca’ sostuvo que el arquero de la selección peruana era uno de los jugadores “que gozaba de mi entera simpatía. Me parece un tipo humilde, entregado como deportista”, pero “lamento que un ampay haya destruído a una familia”. Sin embargo, la periodista se mostró fastidiada por la carta notarial que el futbolista le envió a su programa para evitar la transmisión del ampay con otra mujer saliendo de un hotel.

“Lamento, Gallese, que me hayas mandado una carta notarial a mi canal para intentar impedir que difunda las imágenes que hoy voy a difundir de todas maneras. Yo no soy Latina, yo no soy periodista deportivo de Latina. Yo no tranzo con federaciones, yo no tranzo con jugadores. Me pueden amenazar, pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero yo creo que no me estoy metiendo con delincuentes. Estoy haciendo mi trabajo. Si ustedes no pueden cuidar su vida privada, entonces no me pidan a mí que yo los alcahuetee. Entiéndalo eso todos. Yo no voy a tapar nada”, dijo Magaly Medina indignada.

Parte de la carta notarial de Pedro Gallese indica: “al margen de la veracidad o no de dicho video, estas imágenes no son de interés público... Independientemente de cualquier consideración sobre los hechos, advierte que no puedo formular apreciaciones subjetivas públicamente sobre estos hechos. En todo caso deberán ser asumidas por Andina de Radiodifusión - ATV”

“Me están coaccionando y eso es un delito de coacción y los puedo denunciar yo mas bien, porque no me pueden venir a coaccionar para yo no pasar un material que no fue grabado en un cuarto de hotel o una habitación privada, fue grabado en la calle”, respondió indignada la ‘Urraca’.

“Aprovecho la oportunidad para dejar muy en claro que soy plenamente consciente de la importancia de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pero tales libertades tienen su límite en el derecho a la imagen y la protección de la esfera privada de las personas. Evidentemente, ese derecho a la imagen y a la esfera privada deben ceder ante la necesidad de dar a conocer información o hechos que sean de relevancia o interés público lo cual sin duda no ocurren al presente caso”, dice otra parte de la carta notarial de Pedro Gallese.

