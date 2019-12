Pedro Gallese captó toda la atención de la prensa la semana pasada y no precisamente por una hazaña dentro del campo. El futbolista de la selección peruana fue captado por ‘Magaly TV: La Firme’ saliendo de un hotel junto a una jovencita de 21 años que no era su esposa.

Esto llevó a la rápida reacción de su pareja y madre de sus dos hijos, Claudia Díaz, a emitir un comunicado anunciando su separación definitiva. Desde entonces, ninguno de los dos ha emitido algún pronunciamiento sobre el tema.

Varias figuras del medio se han pronunciado o han emitido una opinión tras el ampay, entre ellos Pedro Suárez - Vértiz. El artista publicó un mensaje vía Facebook que llamó la atención de los usuarios por su reflexión sobre la infidelidad.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada “debilidad por el sexo opuesto”, nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar. Creemos que la infidelidad es totalmente manejable y controlable. La adrenalina nos llena de una falsa seguridad, de la que recién nos percatamos, cuando ya todo está perdido”, explicó.

Luego, ensayó una respuesta a la interrogante de por qué una persona cae en el juego de la infidelidad y de hacer mal a la pareja. Para eso, replicó un texto de la Biblia:

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 15-19”, declaró.

Esta respuesta obtuvo todo tipo de reacciones. Mientras que unos apoyaban que exista el perdón entre la pareja tras una infidelidad, otros consideraban que no debía mencionarse el tema de la religión para justificar el error.